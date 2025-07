Slovenska vplivnica rodila tri mesece prezgodaj: Borbamo naprej, ker si mali borec! (FOTO)

Življenje je nepredvidljivo in to je doživela to slovenska vplivnica in mamica treh otrok Gaja Ribič. Njeni sledilci so lahko spremljali tretjo nosečnost in pričakovani porod, ki bi se moral zgoditi šele čez tri mesece, ampak mali Niko je imel drugačen načrt. Tako je konec tedna na Instagramu delila fotografijo majcenih nogic in zapisala: »Dobrodošel mali Niko. Tri mesece prekmalu si nas presenetil z 33cm in 650g. Zdaj pa borbamo naprej, ker si mali borec,« pod zapisom pa so se vsule čestitke in dobre misli.

Gaja je sicer mamica dveh malčkov Lana in Mie, po poklicu je medicinska sestra. Vse dobro malemu borcu in mamici želimo tudi iz našega uredništva.