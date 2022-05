Slovenska vplivnica razkrila, zakaj z možem prodajata sanjsko nepremičnino

Potem, ko se je na spletu pojavil nepremičninski oglas sanjske hiše v Domžalah, so sledilci hitro ugotovili, da gre za dom znane podjetnice Jasne Žaler Culiberg. Jasna je mama, poslovna ženska in vplivnica. Z možem Miho Culibergom imata skupaj pet otrok, vodita štiri podjetja (med drugim Minicity), prepotovali so že več kot 70 držav, ustvarjajo popotniški blog in vlog. Ugibanj, zakaj prodajata nepremičnino je bilo veliko, zato je Jasna na svojem instagramu razkrila pravi razlog.

FOTO: Nepremicnine.net

Potrdila je informacijo, da sta z možem nepremičnino dala na trg, saj so razmere za prodajo ugodne in lahko iztržita lep znesek. Glavni razlog pa se skriva nekje drugje. Ugotovila sta, da se dolgoročno vidita bolj v naravi in zato je pred mesecem dni padla odločitev o prodaji. Zapisala pa je tudi, da je pred njima še en cilj, ki pa ga je trenutno skrivnostno obdržala zase.