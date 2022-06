Slovenska vplivnica razkrila presenetljivo preteklost svoje zveze: Šele zdaj vam upam povedati ...

Lara Nastran je na instagramu objavila poročno fotografijo izpred štirih let, ko sta si z možem Jako obljubila večno zvestobo. Toda z zapisom pod fotografijo je presenetila mnoge. Bila sta namreč par šele dva meseca, ko je zanosila. Odločila sta se za skupno življenjsko pot, za katero jima nikakor ni žal.

»Zdej, ko so za nama že štiri leta zakona, trije otroci, en kup živali pa nakup hiše vam šele upam povedat, kakšen 'leap of faith' je bil tole. Ko sem zanosila z Julijo, sva bila par dva meseca - totalen ups, totalno presenečenje. Pa evo naju. Zavestno sva se odločila, da bova sfurala. Ker je to to. In tudi, če bi bila prej skupaj 10 let, se ne bi mogla odločit boljše,« je zapisala ob njuni četrti obletnici poroke.