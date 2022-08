Slovenska vplivnica prvič spregovorila o življenju s hrvaškim zvezdnikom (FOTO)

Slovenska vplivnica Kaja Vidmar in hrvaški nogometni reprezentant Šime Vrsaljko, ki se je iz sončnega Madrida s svojo najdražjo in njuno hčerko Viktorijo preselil v Grčijo, kjer je podpisal pogodbo z nogometnim klubom Olympiakos, sta pri nas in južnih sosedih trenutno najbolj medijsko oblegan par.

A zaljubljenca sta zadnje mesece, ko se je razvedelo, da sta skupaj in da pričakujeta otroka, o svojem zasebnem življenju molčala. Vse do zdaj, ko sta se odločila, da je očitno res napočil trenutek, ko morata spregovoriti o razmerju, ki tako zelo buri duhove. Hrvaški mediji so bili namreč prvi, ki so poročali o tem, da je Šime po ločitvi od nekdanje žene Matee, s katero ima sina Bruna, našel uteho prav v lepi Slovenki Kaji. Ta mu je pred nekaj meseci povila hčerko, zdaj pa je v ekskluzivnem intervjuju za hrvaški Story priznala, da je bil Šime njena ljubezen na prvi pogled.

Ta zgodba je najina, to življenje je najino, midva ga čuvava in ljubiva.

»Javnost si je ustvarila sliko najinega razmerja, da bi zgodbo dobro prodali, toda resnica je povsem drugačna. Ta zgodba je najina, to življenje je najino, midva ga čuvava in ljubiva,« je v intervjuju med drugim dejala 27-letna Kaja, o kateri so se hrvaški mediji razpisali, da nikoli ni bila videti bolje, čeprav je pred kratkim rodila prvega otroka.

Čeprav sta Kaja in Šime že pred nekaj tedni objavila prvo skupno fotografijo, pa sta tokrat oba delila tudi družinsko fotografijo s hčerkico.