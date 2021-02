Slovenska vplivnica pokazala nosečniški trebušček (FOTO)

je zelo znano ime v svetu fitnesa in bodibildinga, v Sloveniji pa je tudi spletna vplivnica, saj se število njenih sledilcev približuje številki pol milijona. Pred meseci je navdušeno sporočila, kakšno imenitno hišo sta si privoščila z zaročencem, nazadnje pa je objavila vest o naraščaju. »Ljubezen je v zraku in za vas imava veliko novico. Zelo sva vznemirjena, kajti najin valentinček je na poti. Mamica in očka te imata že zdaj neskončno rada.«Luka je bil leta 2016 udeleženec šova Survivor, pred kratkim pa sta se z Valerijo vrgla tudi v vode fotografije in urejanje vsebin. To jima je prineslo velike uspehe in prvi sadovi so že vidni, saj sta si letos že lahko privoščila prestižno nepremičnino v okolici Ljubljane. O tem smo pisali v članku Takšno hišo si je kupila naša vplivnica: sledi ji skoraj pol milijona ljudi (FOTO).