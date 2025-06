Slovenska vplivnica in uspešen podjetnik postala starša: »Dobrodošla, mala Tara!«

V domu priljubljene vplivnice in nekdanje udeleženke šova Sanjski moški Ane Pusovnik je danes še posebej veselo, saj sta s partnerjem Saškom Taksom, uspešnim podjetnikom, v objem prvič stisnila svojo drugorojenko. »Pozdravljen, svet. Danes se je naš svet spremenil. Z največjo srečo in ljubeznijo smo v objem sprejeli našo princesko. Dobrodošla, mala Tara!« je zapisala Ana v nežni objavi na družbenih omrežjih.

Mala Tara je dopolnila družinsko idilo, v kateri že odrašča malček Taj. Ana nam je pred časom razkrila, kako je kot mama skrbno razmišljala o tem, kako bo prihod sestrice vplival na prvorojenca.

»Taj ni star še niti dve leti, tako da se ne zaveda prihoda sestrice. Vidi trebušček, ga pokriva, boža ... ampak Taj je res nežen, skrben in prilagodljiv, tako da me ne skrbi. Bolj kot njega pripravljam sebe in že zdaj spreminjam rutino, tako da Taj ne bo občutil skoraj nobene spremembe,« je nedavno povedala za Slovenske novice.

Čestitke dežujejo

Sledilci in znani obrazi so takoj po objavi novega družinskega člana zasuli Ano z valom čestitk in toplih želja. Med drugimi se je oglasila Yvonne, soproga pevca Challeta Salleta, ki prav tako pričakuje rojstvo drugega otroka. »A veš, da sem prav danes razmišljala, kako moraš prvo ti roditi, potem pa sem jaz na vrsti,« je dejala Yvonne, ki je, kot kaže, že pripravljena na prihod svoje hčerkice.

Iz uredništva Ani in njeni družini iskreno čestitamo in jim želimo obilo srečnih trenutkov, zdravja in topline ob novi družinski članici.