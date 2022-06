Slovenska vplivnica dala odpoved, to je razlog

Slovenska vplivnica in tekmovalka resničnostnega šova Sanjski moški Ana Pusovnik je med odgovarjanjem na vprašanja sledilcev na instagramu razkrila, da je v svoji službi dala odpoved. Še do nedavnega je namreč delala v eni od trgovin z oblačili.

Kot je poudarila, ji niti ne bi bilo treba delati in da se je za službo tam odločila le iz dolgčasa. »Takrat sem čutila, da želim delati in sem,« je zapisala in dodala, da bi ji bilo vseeno tudi, če ji ne bi dali plače, da bi le nekaj počela.

»Zdaj pa sem si zaželela potovati in uživati in nimam niti časa niti volje hoditi v službo. Tako sem dala odpoved. Delam točno to, kar mi v tem trenutku ustreza, pa če se cel svet na trepalnice postavlja,« je na instagramu zapisala Korošica, ki sicer te dni uživa na rajskih plažah Majorke z nekdanjo tekmico iz šova Sanjski moški Carmen Osovnikar.