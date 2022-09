Slovenska voditeljica živi svoje sanje: ujeta v objemu Heidi Klum (FOTO)

Melani Mekicar, ki jo poznamo tudi kot voditeljico oddaje V petek zvečer na RTVS, se je pred kratkim poslovila od radijskih valov. Podala pa se je v številne nove projekte, ki ji krajšajo čas in v katerih vidno uživa. S fantom sta odpotovala v modno prestolnico Italije, v mesto Milano, kjer je potekal veliki modni dogodek ene izmed vodilnih spletnih trgovcev z oblačili.

V dobri družbi je Melani odkrivala čare Italije in se udeležila kar nekaj modnih revij, ki so jih pripravili organizatorji. Eden izmed vrhuncev njenega popotovanja pa je bilo zagotovo druženje s svetovno znano modno poznavalko in manekenko Heidi Klum, s katero je posnela celo fotografijo.