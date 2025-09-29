Slovenska voditeljica z modrico na očesu: znano, kaj se ji je zgodilo (FOTO)

Priljubljena voditeljica, komičarka in komentatorka v oddaji Poroka na drugi pogled Tanja Kocman je te dni doživela manjšo nezgodo.

Kot je razkrila sledilcem na instagramu, je do nesreče prišlo v spalnici, in sicer medtem ko je svojemu štirinožnemu prijatelju Noletu želela nadeti oprsnico. V tistem je namreč pritekel mamin psiček Labi, saj je ravno vzel zalet, da bi skočil na posteljo. Pri tem je trčil v Tanjo, posledica pa je poškodba očesa. Voditeljica je povedala, da se je tudi psiček precej prestrašil, a da je z njim vse v redu.