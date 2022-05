Slovenska voditeljica spregovorila o svojem robustnem in športnem lepotcu (FOTO)

Voditeljica Pia Pustovrh je znana po tem, da skrbno ločuje profesionalni del življenja od privatnega in le redko spregovori o svojih zasebnih radostih. Za Slovenske novice pa je le spregovorila o lepotcih v svojem zasebnem življenju. Ujeli smo jo na ekskluzivnem dogodku za izbrane ljubitelje avtomobilizma in sedmo silo iz cele Evrope, ki ga je Pia za prestižno nemško znamko tudi povezovala. Nam pa je uspelo ujeti klepet lepe voditeljice po dogodku, o njenem lepotcu v zasebnem življenju. Na našo žalost samo jeklenem. Da ima rada dinamično vožnjo ni skrivnost. Kot tudi ne, da smo jo v teh letih večkrat videvali v avtomobilih, ob katerih so še moški vzdihovali, ženske pa zavidale.

Povezovala je prestižno avtomobilsko prireditev. FOTO: Osebni arhiv

»Z novinarji se lahko pogovarjam samo o jeklenih lepotcih. Ostali pogovori niso za vaša ušesa. Lahko pa sem žensko hudomušna in vam navržem kakšno rozino, da so včasih jekleni velikokrat bolj zanesljivi in ekonomični od tistih drugih lepotcev. Verjetno sem pri tej temi veliko bolj “fantovska” kot bi pričakovali. Trenutna izbira terenca je posledica obveznosti in sinovih aktivnosti. Včasih se v prtljažniku znajde tudi njegova kroska ali štirikolesnik. Svoj prostor pa zahtevajo tudi hišni ljubljenčki. Avto je udoben in prostoren. Včasih najdemo tudi poti, ki to niso in se lepo odziva na vse terene. Notranjost pa je dovolj dovršena, da žensko oko za estetiko ni prikrajšano. Zato me navdušuje tudi ta unikatni električni iX, ki ga krasi grafika Urbana Klinkona. Vedno izbiram nekaj drugačnega.«

Pia je že vrsto let povezana z najbolj prestižnimi avtomobilskimi podjetji, saj je njihova izbrana voditeljica za domače in tuje dogodke, zato njeni jekleni lepotci ne presenečajo. Z robustno izbiro črnega športnega terenca je Pia zagotovo mnoge presenetila, saj bi ji prej pripisali kakšen ženski kabriolet.