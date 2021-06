Slovenska voditeljica si je partnerjevo ime vtetovirala na intimni predel (FOTO)

Tatu, ki krasi intimni predel. FOTO: Instagram

Slovenska voditeljica in youtuberkater resničnostni zvezdnik, ki je nastopil v šovu Bar,te dni uživata na dopustu. Parček, ki se je pred kratkim tudi zaročil, se je tokrat odpravil v okolico Makarske.Grega je instagram sledilcem razkril, kakšen tatu krasi intimni predel njegove boljše polovice. Ko je ležala na plaži, je umaknil spodnji del kopalk in pokazal napis Jakl. Kot kaže, je na to izredno ponosen, saj gre za njegov vzdevek.Maja in Grega vsak na svojem kanalu snemata različne zabavne videe, med drugim pa delujeta tudi skupaj kot par. Njuna najbolj znana stvaritev je zagotovo spletna serija Olga.