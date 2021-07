Slovenska voditeljica razkrila, kakšna je v resnici Tina Trstenjak (FOTO)

Tina Trstenjak. FOTO: Annegret Hilse, Reuters

Nekdanja voditeljica na Radiu 1, ki z družino že nekaj časa živi na Havajih, je na facebooku objavila posnetek zaslona zasebnega dopisovanja s srebrno olimpijko»Mogoče bo naša velika olimpijka *Tina Trstenjak* malce huda, ker delim najino zasebno dopisovanje z Instagrama … ampak tako bi vam rada pokazala, da so vedno izkaže, da so ravno največji ljudje z največjimi dosežki tisti, ki imajo najmanjši ego, so najbolj hvaležni in ko se jih hvali, jim je skorajda nerodno … njihove zmage govorijo namesto njih,« je zapisala Banićeva. Kot je razvidno s fotografij, je voditeljica Trstenjakovi čestitala za srebrno kolajno. Tina pa ji je le skromno odpisala takole: »Hvala, Ivjana. To je bilo največ, kar sem zmogla.«»Tina, hvala za to medaljo, s katero se bom kitila, ko me bo kdo vprašal “verarjufrom?” Ni niti malo moja, sem pa vesela, da delim enako barvo pasoša z našimi olimpijci in olimpijkami. Zaradi naših športnikov ljudje tam zunaj vedo, kje na zemljevidu smo. Hvala vsem za to,« je še zapisala voditeljica.