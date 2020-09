Slovenska voditeljica prosi za pomoč: Pojavila se je pleša (FOTO)

vedno nasmejana voditeljica, ki smo jo še lani poslušali na radijskih valovih, se vrača na televizijske ekrane. Jeseni bo vodila gasilski šov na eni izmed komercialnih televizij. Ob strani ji bo stal izklesaniin oba že odštevata dni do začetka predvajanja oddaje.Eva je te dni na morju s hčerjo, ki je prava princeska in jo vsak dan navdušuje s kakšnimi domislicami. Je pa Eva svoje sledilce prosila za pomoč, saj so se v zadnjem času pojavile neprijetne težave z njenimi lasmi (nelektorirano).»Razlog objave je moja "pleša" na vrhu čela :( Po porodu so mi zaradi hormonov močno izpadali lasje. Potem se je stanje umirilo in začeli so poganjati novi. Po dveh letih so mi lasje spet začeli izpadati, se mi zdi, da še bolj.Veliko sta tukaj kriva stres in žalost, to vem. Ampak, vseeno...kaj sploh še naredit? Proseno kašo jem, preizkusila sem že malo morje šamponov in dodatkov pa se mi ne zdi, da mi je karkoli res pomagalo...kakšna ideja?«Pod objavo se se usuli številni komentarji s predlaganimi rešitvami te težave.