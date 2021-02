Slovenski voditeljici na snemanju oddaje ni bilo lahko (FOTO)

Za mlad pevko, ki ste jo lahko spoznali tudi na lanskoletni Emi s pesmijo Verjamem vase, je vikend poln izzivov. Uspešno je zvozila svoje prvo vodenje magazinske oddaje Wow, ki jo bodo gledalci lahko tedensko spremljali na Planet TV, a kot pravi brez začetnih zapletov ni šlo.Gaja se je javnosti doslej predstavljala predvsem v glasbeni vlogi, medtem ko je samozavestno pokazala, da bo tudi vlogi televizijske voditeljice povsem kos. Kot se je pošalila, težko opiše vse občutke po snemanju svoje prve oddaje, saj da jo po petih urah snemanje predvsem bolijo noge od stanja v visokih petkah.A s šalo na stran. Oddajo so uspešno posneli, Gaja pa je hvaležna za vso »razumevajočo ekipo«.Zakaj razumevajočo? » Zato, ker z mano niso izgubili živcev, ko sem morala en in isti stavek ponoviti desetkrat,« je priznala simpatična bruneta.Gaja, pogumno naprej, in sej veš: Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.