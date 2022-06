Slovenska voditeljica kampirala kar sredi letališča (FOTO)

Priljubljena voditeljica Melani Mekicar se je v torek vrnila s krajšega oddiha v Londonu. A kot je razkrila sledilcem na instagramu, bi po dopustu potrebovala še nekaj dni oddiha, saj v zadnjih dneh ni prav veliko spala. Zaradi stavke v javnem prevozu so se namreč morali na letališče odpraviti že večer pred predvidenim odhodom, tam pa so čakali na jutranji let.

»Mi in še milijon ljudi smo spali na letališču po tleh,« pripoveduje Melani in dodaja, da so bile vse klopi pričakovano zasedene. Celotna situacija jo je spomnila na Toma Hanksa v filmu Terminal. »Lahko si predstavljate, da nisem najbolje spala,« je potarnala in dejala, da si po danes po službi privoščila nekaj dodatnega spanca.