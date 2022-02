Slovenska vizažistka: Pri dveh letih me je ugrabil, to je bila nepojmljiva groza

Umetnica ličenja Mateja Pozeb je v teh dneh na instagramu razkrila pretresljivo zgodbo iz otroštva. Dober mesec pred svojim tretjim rojstni dnevom, avgusta leta 1986, je bila namreč ugrabljena. »Sliši se grozno, in nič kaj zabavno ni bilo takrat mojim staršem,« pravi. Ugrabitve se sama ne spominja tako dobro, potek dogodkov so ji razložili starši.

Mateja je razkrila grozljivo zgodbo. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

»Pred našo hišo ob gozdu, v relativno varnem okolju, sem iz čistega dolgčasa čakala na svojega brata, ki se je v tistem času družil s sosedom. Z njegovim očetom so šli v mesto z avtom, to so bili zares takšni izredni trenutki. Mami in babici sem rekla, da grem za en manjši hribček, kjer bom videla, ali sta že prišla nazaj. Babici vseeno ni dalo miru, zato je šla za vsak slučaj pogledat za mano. Kasneje je razložila, da ni minilo niti pet minut, mene pa ni bilo nikjer.«

Starši so sprožili iskalno akcijo, jo klicali po imenu … Mislili so, da je zašla v gozd in da ne najde poti nazaj. Kasneje so ji razložili, da so jo iskali vsi v vasi. Mati in babica sta čez nekaj časa poklicali očeta, ki je takrat delal v nočni izmeni kot paznik v celjskih zaporih, on pa je obvestil policijo.

Odnesel jo je moški

»Skozi gozd me je odnesel neki moški in me pustil pri neki hiši, pol ure hoda od doma. Tam sta me nekje ob 11. uri zvečer našla policist in mama. To se je dogajalo približno štiri ure ... Ne znam si predstavljati, imam svoje otroke, to je nepojmljiva groza,« pravi Mateja. Ženska, pri kateri jo je pustil ugrabitelj, menda ni mogla imeti svojih otrok, šušljalo se je, da je imela namen spraviti jo v Ameriko. »Tri ure sem bila pri njej, menda sem bila pokakana v pleničke. Ker ni poklicala policije, smo potem kar malce verjeli tej 'štoriji', ki je šla od ust do ust.«

Starši so se bali, da bo imela neprijetne posledice

»Bil je srečen konec.« Mateja je še povedala, da je potekala preiskava, v katero pa je starši niso želeli preveč vpletati, buditi spomine, saj so se bali, da bo imela neprijetne posledice. Ugrabitelj je bil menda bivši očetov zapornik, ki mu je grozil, da bo družini nekaj naredil. Mateja je nekaj časa po tem neljubem dogodku imela težave s spanjem, začela je tudi jecljati, toda sčasoma se je na srečo vse uredilo.