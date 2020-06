Slovenska TV-voditeljica spodaj brez razširila noge: Sončim si jo (FOTO)

Jasmina med sončenjem. FOTO: Instagram

Slovenska TV-voditeljica, ki je pred meseci povila deklico in kasneje šokirala z novico, da je rodila doma in pojedla placento , je na instagramu znova dvignila veliko prahu.Tokrat je objavila fotografijo, ki prikazuje, kako je na domačem vrtu lovila sončne žarke.Gre sicer za malce nenavaden prizor, saj je Kandorferjeva sončila tudi svojo vagino in to ponosno povedala. »Ja, noge imam narazen, brez kopalk! Sončim si jo!!! Zakaj? Ker tako absorbiram največ vitamina D, ki je ključen za zdravje!«