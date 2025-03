Slovenska glasbena skupina Blu.Sine predstavlja tretjo avtorsko ploščo

Slovenska trip-hop zasedba Blu.Sine obeležuje izid svoje tretje plošče Tree v razširjeni vinilni različici, kar bodo proslavili tudi s koncertom ta četrtek v Gali Hali.

Po skoraj petnajstih letih delovanja so postali stalnica domačega alternativnega glasbenega prizorišča. Njihova glasbena pot vključuje tri studijske albume – Can You Hear in Color? (2014), 10 (2019) in najnovejši Tree (2023), ki ga zdaj predstavljajo v posebni vinilni izdaji.

Skupina, ki je znana po melanholični, a hkrati bogati zvočni atmosferi, je v zadnjih letih razširila svoj izraz z več akustičnimi in klasičnimi instrumenti. Ta preobrat je deloma spodbudil njihov nastop v oddaji Izštekani leta 2020, kjer so raziskovali nove zvočne dimenzije. Posledično so v album Tree vključili širši nabor akustičnih aranžmajev, ki jih zdaj prenašajo tudi na oder.

Nastopili bodo z gosti

Občinstvo bodo na četrtkovi predstavitvi v Gali Hali popeljali na introspektivno glasbeno potovanje, ki združuje elemente trip-hopa, downtempa in alternativnega zvoka. Blu.Sine se bodo na odru pridružili tudi gostujoči glasbeniki – trobentač Žan Florjanc in violinist Tomaž Šinigoj. Občinstvo lahko pričakuje raznovrsten nabor skladb iz vseh obdobij skupine, obogaten s presenečenji in eksperimentalnimi elementi, ki so postali zaščitni znak njihovega glasbenega izraza.

Blu.Sine bodo predstavili svoj tretji album. FOTO: Arhiv Zasedbe

Z vinilno izdajo Tree Blu.Sine ne le zaznamujejo novo poglavje v svoji karieri, temveč tudi poudarjajo svoj umetniški razvoj, ki se neprestano giblje med elektronskimi, ambientalnimi in akustičnimi zvoki. Njihova glasba ostaja hkrati introspektivna in filmsko raznolika – zvočna kulisa za tiste, ki v glasbi iščejo globino in občuteno pripoved.