Slovenska trenerka pri 40 noseča! Za družino velik šok, ker tega niso pričakovali

»Ne vem, kje naj sploh začnem. Tudi mi smo (bili) v šoku,« je uvodoma zapisala osebna trenerka Nuša Gnezda, ki je lani dopolnila 40 let. S partnerjem Alešem Žehljem imata sicer že desetletnega sina Lana, ki se bratca ali sestrice zagotovo zelo veseli.

Nuša je v daljšem zapisu navedla, da je noseča šest mesecev.

»Septembra se nam je obrnil svet na glavo. Čustva, strah, šok, presenečenje, veselje, zmedenost, jok, smeh, dvomi, 'itak ne bo nič', upam, da bo. A si želim? Ful si želim. Čakanje. Vprašanja: Kako je to mogoče? Kaj bomo zdej? Toliko misli ne sproducira 1000 ljudi v enem letu, kakor sem jih jaz v eni noči. Z eno besedo rollercoaster. In smo prišli do 6. meseca. Ko smo veseli do neba, sprejeli vse, kar bo, kar koli bo in kakor koli bo. Nič v življenju nima garancije. Tudi to, da je bilo zame 0,1% možnost. Če pa gledam za nazaj, sem pa res naredila par sprememb, ki so vplivale na to,« je zapisala Nuša in objavila fotografije zaobljenega trebuščka.

Nad zapisanim so bile presenečene tudi njene sledilke:

»Skoraj me je kap, ampak takoj zatem pa mi je postalo prav lepo toplo pri srcu. Čestitke«; »To pa je presenečenje«; »Najlepša možna novica, iskrene čestitke«, so se vrstili komentarji.

Nuša Gnezda je sicer osebna trenerka, znana po vodenju programov za nosečnice in ženske po porodu. Že vrsto let ozavešča ženske o težavah, ki jih lahko po porodu povzroči neprimerna vadba.