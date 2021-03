Slovenska starleta z ameriškim milijonarjem podpisala pogodbo

Spletna vplivnica, model in lastnica modne znamke kopalk Ula Šemole že nekaj let živi in ustvarja na Baliju. FOTOGRAFIJE: INSTAGRAM

Instagramova zvezdnica, nekdanja misica in Playboyevo dekle, ki je pred štirimi leti odpotovala na Bali na dopust, potem pa tam ostala, je zdaj razkrila, da je podpisala pogodbo z milijonarjem in ekscentričnim ljubiteljem lepotic ter pokraO sodelovanju z ameriškim mišičnjakom, ki ima na računu 150 milijonov dolarjev, je sicer govorila pred dvema letoma, ko naj bi si pošiljala sporočila, a je zdaj priznala, da sodelujeta. Kaj to natanko pomeni, Ula ni razkrila, bo pa del ekipe lepotic, ki z Bilzerianom potujejo po vsem svetu. »Od nekdaj sem občudovala vsa ta lepa dekleta in bila navdušena nad vsem skupaj. Danu sem na instagramu poslala zahtevo za sledenje, mu napisala sporočilo in on mi je nanj odgovoril,« pravi postavna temnolaska, ki je pred leti zapustila Slovenijo, ker je želela slediti svojim sanjam. Nekoč je celo dejala, da je bila Slovenija premajhna zanjo, ljudje pa so jo obsojali.Ula, ki je na Baliju ustvarila lastno blagovno znamko kopalk, je nad ameriškim milijonarjem, ki mu pravijo tudi kralj instagrama, navdušena. »Mislim, da si zasluži še boljši naziv od tega. Zelo veliko sem se naučila od njega, iz najinih pogovorov. Res ga ne briga, kaj si ljudje mislijo o njem. Je takšen, kot ga prikazujejo,« pravi 31-letnica. Bilzerian, ki se je lani mudil na Hrvaškem, je menda pravi poslovnež, ki ničesar ne prepušča naključju. Za njegovimi na videz sproščenimi zabavami pa se skriva veliko več.»Ne gre zgolj za uživanje in sproščanje. Vsi imajo svoje zadolžitve, a da ne bo pomote – seveda se tudi zabavamo. To je videti kot kakšen resničnostni šov. Gre za veliko produkcijo, za vsem skupaj je zelo veliko ljudi, okrog sto. Na koncu, ko bi se res lahko zabavali, pa so vsi tako utrujeni, da vidijo samo še posteljo,« v smehu pove temnolaska. Čeprav se rada vrača v rodno Slovenijo, pa je v tujini našla svoj mir. »Tam sem se vedno počutila, kot da ne bi bilo vse v redu z mano, na koncu pa sem ugotovila, da to morda ni pravi kraj, kjer bi si lahko ustvarila življenje. Spakirala sem kovčke in našla svoj drugi dom,« še pove Ula in doda, da je na Baliju odkrila pravo srečo.»Tukaj je lahko vsak takšen, kot je v resnici. Ljudje so bolj odprti in zelo družabni. Nikoli in nikjer nisem spoznala toliko zanimivih ljudi kot na Baliju,« je nad svojim novim domom navdušena ta podjetna Slovenka, ki ji na instagramu sledi 118.000 ljudi.