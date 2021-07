Slovenska starleta v bolečinah: Pa naj še kdo reče, da je naše delo lahko (FOTO)

Pomagati si je morala z vodo. FOTO: Tina Gaber/instagram

Tla so bila zelo vroča. FOTO: Tina Gaber/instagram

Benčkova jo je fotografirala. FOTO: Tina Gaber/instagram

Slovenski vplivneži se običajno niti na dopustu ne odklopijo od družbenih omrežij, saj sledilce zanima vsak trenutek njihovega življenja. Trojica lepotic,indopust preživljajo skupaj na grškem otoku. Gabrova je na Istagramu pokazala, kako nastaja fotografiranje za to družbeno omrežje. To opravilo pa še zdaleč ni tako enostavno, kot bi si kdo predstavljal, saj se včasih ni mogoče izogniti različnim vremenskim vplivom.Tina je v objektiv ujela, kako si Anja v senci v luži vode hladi podplate, saj je pozirala na soncu in vročem betonu. Na vsake toliko časa je prekinila fotografiranje, stekla do luže v senci in ohladila stopala, šele nato pa se je poziranje lahko nadaljevalo. »Pa naj še kdo reče, da je to lahko delo,« je dejala Jenkova, dekleti pa sta ji pritrdili.