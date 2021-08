Slovenska starleta šokirala vse: slekla se je pred množico novinarjev (FOTO)

Slovenska starletaje ta teden potrdila govorice, da bo nastopila v srbskem šovu Zadruga 5. Stopila je tudi pred tamkajšnje novinarje in povedala kar nekaj sočnih podrobnosti iz svojega življenja. Med drugim je razkrila, da je biseksualka, saj da ljubi moške, ženske in »vse, kar je vmes«. A tukaj se zgodba ni končala ...Razvpita Korošica je nato odvrgla krpice in pozirala v seksi opravi, ki je pokazala več kot skrila. Svojim oboževalcem sporoča, da jo bodo v šovu lahko spremljali že od 6. septembra. Za Slovenske novice pa je povedala, da gre za ogromen projekt, ki bo trajal 10 mesecev, za kar bo »zelo lepo honorarno nagrajena na tedenski ravni«. O konkretnih številkah pa za zdaj ni hotela govoriti.