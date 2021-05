Slovenska starleta pri kirurgu: poglejte, kaj vse ji je popravil

Kaj vse je spremenila na obrazu



Povečava prsi

, hči nekdanjega politikain nekdanje Playboyevo dekle, je spletna vplivnica, ki jo na instagramu spremlja 84 tisoč ljudi. Na instagramu že leta objavlja zapeljive in seksi fotografije, na katerih razkazuje vse svoje čare. Je tudi manekenka, podjetnica in mamica, ki obvlada ličenje in izbiro oblačil.29-letna lepotica je že večkrat odkrito priznala, da njeno telo ni v celoti naravno. Tokrat je na instagramu skupaj z njenim dolgoletnim estetskim kirurgompovedala, da si je že popravila nos, ličnice, oprsje, dodala polnila v ustnice, hkrati pa si dodaja tudi botoks v čelo, da bi se znebila gubic in nekaj polnila v brado.»Anja ima že genetsko lep videz. Ima lepe ličnice in čeljustno linijo. Edino kar je, je, da je manekensko suha, in da jo na območju lic pobira, kar pomeni, da daje videz, kot da ji obraz upada. Edino kar pri njej delava, je, da na to območje dodava nekaj polnila, da se upadlost lica popravi. Tudi malenkost polnila dava v ustnice, a da te niso preveč vulgarno debele. In še botoks v čelo, da se upirava zobu časa,« je pojasnil njen kirurg na instagramu.Kot je povedala Anja, mnoge zanima vse o njenem povečanju prsi. Kot je znano, se je Anja kmalu po porodu odločila za povečanje dojk. »Po porodu so se spremenile, so se spustile, izpraznile. Z Anjo sva nadomestila le volumen, ki ga je že pred porodom imela, z vsadki,« je pojasnil Testen in poudaril, da je Anja imela pred porodom velike in lepe dojke.