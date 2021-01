Slovenska starleta odgovarja na obtožbe: S temi ljudmi nisem povezana

Anja Jenko: Nisem več tako brezskrbna, kot sem bila včasih

Kmalu po uvedbi hitrih antigenskih testov v Sloveniji, so se pojavila vprašanja, kdo stoji za poslom, ki je vreden slab milijon evrov. Pojavila so se celo ugibanja, da v ozadju izbire posla stoji, a je to sam odločno zanikal. Se je pa s poslom na instagramu pohvalil nekdanji član podmladka SDS. Na twitterju so se pojavila imena, ki naj bi bila povezana z Lahom in Snežičem, med drugim tudi starletater njen nekdanji partnerJenkova se je na obtožbe odzvala na instagramu, kjer je v videu pojasnila, da z omenjenimi ljudmi ni v nikakršnem razmerju. Prvič je javno razkrila tudi, da s Pejčićem, ki je sicer oče njenega otroka, nista več par.Jenkova je zapisala tole (nelektorirano): »Moj komentar je čisto kratek in s tem bom odgovorila na veliko vaših vprašanj, ki mi jih že nekaj časa postavljate in se jim kar nekako izogibam. Vseeno sem se naučila, da je nekatere osebne stvari bolje zadržati zase, sploh z otrokom. Nisem več tako brezskrbna kot sem bila včasih. Tisti, ki me spremljate na Instagramu, ste to opazili že nekaj časa nazaj. Rada bi povedala, da nisem povezana s to družbo in z nikomer vpletenim. Nisem poročena in nisem v nikakršnem razmerju z nikomer od omenjenih.«