Slovenska športnica zaradi nosečnosti prekinja kariero

, najboljša slovenska deskarka na snegu, je prek spletnih medijev sporočila, da pričakuje naraščaj. Februarja bo povila sina, kar pomeni, da bo zagotovo izpustila letošnjo sezono, dokončno pa deske še ni postavila v kot, kot sama pravi, ima še vedno dovolj motiva in energije za nadaljevanje.»V tem trenutku še ne morem sprejemati dokončnih odločitev. V glavi imam le materinstvo in tega se močno veselim. A sodeč po počutju so nosečniški hormoni storili svoje, počutim se odlično in ne vidim razloga, zakaj se ne bi vrnila, mogoče celo boljša, kot sem bila do zdaj. Kolikor se pogovarjam, zna materinstvo tudi na rezultate dobro vplivati, saj si ko starš manj obremenjen in drugače gledaš na stvari,« je za STA dejala Velenjčanka, ki s partnerjem, prav tako nekdanjim športnikom, in sicer nogometašem, živi v Celju.Kotnikova je imela v preteklosti veliko zdravstvenih težav, ki so jo jemali voljo za treningu. Lani je bila že povsem obupana, odločila se je, da izpusti zadnje tekme svetovnega pokala, ki pa so nato tako ali tako odpadle.»Odločila sem se za odmor, že pred nosečnostjo sem načrtovala, da letošnjo sezono izpustim. Na snegu sem bila nazadnje lani. Želela sem se spočiti, imela pa sem čas, da vse natančno premislim, da se odločim, kaj v življenju želim. Potrebovala sem spremembo, epidemija koronavirusa je nato imela vpliv na odločitev, da postanem mama. Še zdaleč mi ni žal, počutim se odlično, materinstvo me je prerodilo. Seveda pa sem še naprej športno zelo aktivna, čeprav deske zaenkrat še ne pogrešam,« o svojem počutju z zadovoljstvom razmišlja trikratna olimpijka.Čeprav o nastopu na četrtih olimpijskih igrah trenutno ne razmišlja, te možnosti nikakor ne izključuje. »S tem se zdaj res ne obremenjujem. Moram počakati, da vidim, kako se bodo reči razvile, potem se bom odločila. Tudi v naši karavani so že bile deskarke, trenutno mi v glavo padeta Nemka Amelie Kober in Ukrajinka Anamari Danča, ki sta se, potem ko sta postali mamici, uspešno vrnili na tekmovanja in celo osvajali kolajne na velikih tekmovanjih,« možnosti za nastop na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 ni izključila simpatična deskarka, ki se je nekoč ukvarjala tudi z alpskim smučanjem.Kakšnih dolgoročnih sponzorskih pogodb, ki bi bile vezane na olimpijsko sezono ni imela, tako da to vplivalo na njeno odločitev, ki jo podpira tudi njen oče, nekoč glavni trener slovenske reprezentance, zdaj pa trener Kitajcev, s katerimi se pripravlja tudi v korona časih: »Oče me povsem podpira in se prav tako veseli, da bo postal dedek. In to mi veliko pomeni.«