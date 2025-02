Slovenska smučarska skakalka po operaciji: »Eden najtežjih dni v mojem življenju«

Slovenska smučarska skakalka Nika Vodan (prej Križnar) je svojim sledilcem razkrila podrobnosti operacije kolena, ki jo je uspešno prestala, a ji je povzročila kar nekaj težkih dni. Na družbenih omrežjih je delila fotografijo iz bolnišnice in in razkrila, da jo zdaj čaka šest tednov hoje z berglami in trije meseci odsotnosti s skakalnic.

Zapleti po operaciji in neprespana noč

»Sama operacija je potekala zelo tekoče in bila sem v dobrih rokah, zato sem lahko še isti dan odšla domov,« je zapisala. Kljub temu pa je sledil težak prvi dan doma, ko so se bolečine stopnjevale. »Nobena protibolečinska tableta ni pomagala, ko se je dan spreminjal v noč, je bilo vedno huje. To je bila ena najdaljših noči v mojem življenju,« je dodala.

Zaradi nevzdržnih bolečin je morala poiskati pomoč na urgentnem oddelku, kjer so ugotovili, da se ji je v kolenu razvil hematom. Po zdravniški oskrbi se je stanje izboljšalo in zdaj je ponovno doma, kjer okrevanje poteka po pričakovanjih.

Meniskus na pravem mestu, sledi dolgotrajno okrevanje

Kot je razložila skakalka, je bil vzrok težav v tem, da meniskus ni bil na svojem mestu, zaradi česar so ga morali pritrditi s šivi. Kljub zahtevni rehabilitaciji ostaja optimistična in vesela, da lahko zdaj normalno spi in preživi dan brez hudih bolečin.

Naslednjih šest tednov bo morala hoditi z berglami, nato pa jo čakajo trije meseci brez skokov, kar pomeni, da bo izpustila večji del sezone.

Čeprav sama nekaj časa ne bo mogla nastopati, ostaja zvesta podpornica slovenske skakalne reprezentance. Tekme svojih kolegic in kolegov bo spremljala od doma: »Zdaj lahko v miru gledam in navijam za vse naše športnike in športnice,« je zapisala.

Slovenska skakalka se je ob koncu sporočila zahvalila vsem, ki jo podpirajo na poti okrevanja, in z optimizmom zre naprej v prihodnje tekmovalne izzive.