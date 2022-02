Slovenska smučarska skakalka je noseča

Olimpijskih uspehov slovenskih smučarskih skakalk v Pekingu se pred domačimi televizijskimi zasloni močno veselijo tudi njihove nekdanje reprezentančne kolegice, ki so svojo športno pot že zaključile.

Skupaj sta se nedavno zlate in bronaste medalje Urše Bogataj in Nike Križnar v studiu TV Slovenija razveselili Eva Bastardi (nekdaj Logar) in Katja Požun.

Med pogovorom sta razkrili številne zanimivosti o olimpijskih junakinjah, med drugim, da sta bili, kot danes Urša in Nika, nekdaj nerazdružljivi tudi Požunova in Špela Rogelj.

»To ti da neko dodatno sproščenost. Pomembno je, da si v sobi z nekom, s komer se dobro razumeš,« je dejala Eva, ki pa je ob svojem nastopu na televiziji razkrila tudi zaobljen trebušček in dejstvo, da bo kmalu dobila naraščaj.

