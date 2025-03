Slovenska skupina Džuboks predstavlja novo polko

Novo pesem Izkaži se sta za skupino Džuboks ustvarila Rok Švab, ki je napisal glasbo ter naredil priredbo, ter Matej Kocjančič, ki je avtor besedila. Pesem opeva dekle, ki išče pravega fanta, veseljaka, ki bo storil vse zanjo in njeno srečo. »V naši novi polki se predstavlja naša pevka Lana Škof, ki prihaja iz Bele krajine.

Pri izvedbi se je izkazala tako z glasom kot stasom,« jo pohvalijo fantje Tomaž in Matija Vugrin, Andrej Bon in Matej Bizjak. Sicer pa si želijo s to poskočno polko privabiti na zabave vse tiste, ki si želijo pravega veseljačenja. Zanjo so posneli tudi videospot, in to v gostilni Pr' Slavcu, ki je njihov dobri prijatelj. Končni izdelek si že lahko ogledate na youtubu.