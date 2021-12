Slovenska resničnostna zvezdnika bosta Srbom dala vetra

Svetlolasa Štajerka Ksenija Kranjec je nase prvič opozorila kot tekmovalka resničnostnega šova Big Brother, v katerem se je romantično zapletla s sotekmovalcem Markom, nato pa je sodelovala tudi v srbskem šovu Zadruga.

Zvezdnica erotičnega spletnega portala OnlyFans resničnostnih šovov očitno nima dovolj, saj se je te dni vrnila v Srbijo, kjer je skupaj z zmagovalcem Kmetije 2019 Janom Klobaso vstopila v srbsko različico šova Bar, v katerem se bosta potegovala za trideset tisoč evrov.

»Na slovenskem parketu imam z resničnostnimi šovi že veliko izkušenj, zato ni naključje, da sem bila povabljena v Bar. Pestro dogajanje v njem sem spremljala že od začetka. Prepričana sem, da bo moj prihod marsikaj spremenil, saj zabave in novih napetosti ne bo manjkalo. Ker sem že sodelovala v nekaterih resničnostnih šovih v Srbiji, to zame pomeni še dodatno prednost. Se pa tovrstni šovi precej razlikujejo od slovenskih, saj zanje potrebuješ veliko potrpljenja in energije. Te pa pri meni nikoli ne manjka,« poudarja Ksenija Kranjec, ki je že prvi dan poskrbela za prepir, in sicer se je sprla z vodjo, gostincem Luko Pavlovićem, saj ji ni bilo všeč, kako je ta spisal urnik. Jan je priznal, da je povabilo v Bar sprejel z odprtimi rokami.

Prepričana sem, da bo moj prihod marsikaj spremenil.

»Zdelo se mi je super, da lahko sodelujem v resničnostnih šovih tudi zunaj slovenskih meja, hkrati pa se lahko preizkusim tudi v strežbi. Zame je oboje velik izziv, ki se ga zelo veselim,« je še povedal, njuni oboževalci pa upajo, da bosta Srbom, ki resničnostne šove jemljejo precej resno, dala vetra.