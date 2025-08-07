Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«

Poznamo jo iz resničnostnih šovov. Videli smo jo v kopalkah, z rožnatim vrtalnikom v roki. Zdaj pa navdušuje s čisto drugo zgodbo – z laboratorijem, iz katerega prihajajo vrhunski kozmetični izdelki. Anja Rijavec, finalistka Miss Universe 2025, nas je v ekskluzivnem pogovoru popeljala v svoj svet – svet znanosti, žuljev, trme in trdo prigarane svobode.

»Odprla sem lasten laboratorij za razvoj in prototipizacijo kozmetičnih izdelkov. Po poklicu sem formulatorka – ustvarjam kreme, serume, šampone … za občutljivo kožo in lasišče,« nam pove z iskricami v očeh. V ozadju ni glamurja, ampak konkretna znanost: farmacija, biomedicina, biokemija.

»Konec koncev znam pljuniti v roke in iz prahu in ničesar ustvariti karkoli.«

S svojo ekipo (ki jo je najprej sestavljala samo ona) razvijajo izdelke za kozmetične znamke, ki iščejo strokovnjaka, da njihove sanje pretvori v izdelke. Od formule do testov in dokumentacije za evropski trg. In to še ni vse.

»Ker večina naših strank prihaja iz manjših podjetij ali celo samostojnih dejavnosti, smo sčasoma zgradili tudi proizvodni laboratorij. Stroji, oprema – vse po meri. Tako lahko izdelke tudi proizvajamo in polnimo,« pravi ponosno.

Konec investicije je šele začetek trdega dela

In kdo stoji za vsem tem? »Jaz,« odgovori brez olepševanja. »Investirala sem vse – čas, mladost, denar. Z lopato in štemarco v roki. Z nohti do krvi in solzami na obrazu. Nekaj malega sem si tudi izposodila, ampak sem kar hitro spoznala, da karkoli ne bo prišlo od mojih rok, bo imelo svoje pogoje, odkrite ali skrite,« pove brez dlake na jeziku.

»Sem motoristka, še vedno velika navdušenka nad rock in heavy metal glasbo, zadnje čase pa me zanima tudi mehanika. In letalstvo. Pa rada bi naredila izpit za avtobus.«

Najprej je Anja za delo poprijela kar sama, saj pravi, da nihče ni verjel vanjo: »V pičlem letu sem obvladala vodoinštalaterstvo, delo z lesom, zidarijo in dovolj strojnega znanja, da sem lahko pomagala in vodila celotno adaptacijo prostorov v industrijske. Pripravila sem tudi načrte za vso proizvodno mehanizacijo, jo dala delati po meri in uvozila. Takrat so me začeli jemati resno,« je pojasnila.

Anja Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

»Danes sem zato neskončno ponosna lastnica svojega laboratorija in proizvodnje, ki stoprocentno deluje na sončno energijo, se napaja iz lastne procesirane vode in ima pod streho moderno mehanizacijo ter vse znanje in procese, potrebne za profesionalno delo v kozmetiki,« pove in razkrije: »Tudi na svoje najslabše dni se počutim zmagovalka, četudi je konec investicije pravzaprav - šele dober začetek trdega dela.«

Kompromisov ne sprejema

Anjina želja? »Ustvariti lastno blagovno znamko, ki bo ‘noro odpičena’. Nekaj, kar še ni bilo videno. Nekaj z značajem, kot sem jaz – malo prifrknjeno, z vizijo ‘zero-waste’ in trajnostne proizvodnje.« Pravi, da je cilj jasen: neodvisnost. In ponosno doda: »Vse mora iti po moje. (smeh)«

»Danes, iskreno, ne bi imela' jajc' začeti še enkrat. Res, dobro je, če ne veš natančno, kaj te čaka.«

In ko misliš, da te ne more več presenetiti, pove: »Zanimajo me družbena psihologija, mehanika, motorji, letalstvo ... pa avtobusni izpit si želim. Sem finalistka Miss Universe, ne vem kaj počnem, vem samo, da neznosno uživam,« pove v smehu.

Anje ne omejujejo stereotipi. »Bila sem v Playboyu – dvakrat! Tega ne obžalujem. Življenje je treba živeti v polnosti. Vse, kar je človeškega, je treba doživeti.«

Podrlo ji je svet in vero v ljudi

»Enkrat bi rada šla na turnejo z rock bandom. Kot šoferka ali roadie. Resno,« pravi v smehu. Svet koncertov ji ni tuj, saj je bila leta v stiku s to industrijo: »V glasbo in koncertno kulturo sem bila skoraj deset let z dušo in telesom vpeta v en projekt, a sem bila pred kratkim iz osebnih razlogov odslovljena, kar mi je za trenutek podrlo svet in vero v ljudi. Ampak vse se vedno znova sestavi in konec dneva moraš biti hvaležen za to, kar imaš in kar je bilo dobrega, ter ne žalovati predolgo. Konec koncev znam pljuniti v roke in iz prahu in ničesar ustvariti karkoli, sama (smeh). Pravzaprav, moja želja je živeti in ustvarjati po svoje ter nikoli več po pravilih drugih. Pa naj me pripelje, kamor me hoče, vse bom zmogla in prenesla,« pravi z močno vero vase.

Za konec smo jo pobarali še nekaj bolj osebnega. Je po šovu Sanjskega moškega našla tistega pravega? »Mogoče izveste jeseni,« je povedala s skrivnostnim nasmeškom.