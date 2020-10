Slovenska princeska bi bila v Nemčiji milijonarka

Nepričakovana izločitev v Masterchefu: Hvala bogu, je že bil »cajt«, da spakira

Kuharski šov Masterchef Slovenija se bliža zaključni fazi. Po zadnjem izzivu skupin se je na balkon lahko povzpel le najboljši izmed zmagovalne četverice in to je bil Žan Milosavljevič. Še večji šok je morala preživeti Jerneja Trofenik Dimnik, ki so jo sodniki povsem nepričakovano izločili kot najšibkejši člen poražene skupine. Največja napaka, ki jo je storila Jerneja, pa je