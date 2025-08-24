ISKRENA IZPOVED

Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e

Življenje jo je pripeljano do pomembnih odločitev.
Fotografija: Saša Gerčar je iskreno spregovorila o svoji zgodbi. FOTO: osebni arhiv
Odpri galerijo
Saša Gerčar je iskreno spregovorila o svoji zgodbi. FOTO: osebni arhiv

P. K.
24.08.2025 ob 18:25
P. K.
24.08.2025 ob 18:25

Poslušajte

Čas branja: 1:22 min.

Saša Gerčar, ki je svojo karierno pot začela kot menedžerka v ameriškem podjetju, po zdravstvenem kolapsu pa je sledila svoji strasti do risanja in humorja ter ustvarila blagovno znamko Kura Fura. Njena zgodba je polna preobratov in bere se kot filmski scenarij. Dolga leta je bila Saša direktorica, odgovorna za velike sisteme in ekipe, dokler ni doživela zloma kot pravi, v glavi in srcu. A ta prelomni trenutek danes vidi kot enega najboljših dogodkov v njenem življenju, saj jo je prisilil, da se je ustavila, pogledala vase in na novo postavila svoje vrednote. »Vrnila sem se k otroškim željam in veseljem,« je povedala voditeljici Manci Čampa Pavlin.

Saša Gerčar in njene kure. FOTO: osebni arhiv
Saša Gerčar in njene kure. FOTO: osebni arhiv

Svojega uspeha ne meri več po številkah: »Uspešnost sedaj merim po tem, če sem zadovoljna, ker potem to avtentičnost lahko dajem naprej,« je povedala v podkastu Onaplus, kjer sta skupaj s Tino Šturbelj spregovorili o drznih življenjskih odločitvah. Saša je strast našla v ilustriranju, risanju in oblikovanju produktov, kjer so glavni motiv kokoši. »Rada imam svoje kurc´e,« šaljivo pove. 

Celotnemu podkastu lahko prisluhnete na povezavi.

 

Več iz te teme:

Saša Gerčar podkast Onaplus izgorelost uspeh

Priporočamo

Nove informacije o napadu na Slovence: na njih sta se spravila lastnik objekta in njegov sin
Zaradi navodil bralka v paniki pred zdravniškim pregledom, imamo odgovor klinike
Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e
Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Nove informacije o napadu na Slovence: na njih sta se spravila lastnik objekta in njegov sin
Zaradi navodil bralka v paniki pred zdravniškim pregledom, imamo odgovor klinike
Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e
Doktorice razkrile, koliko seksa je »normalno« za par

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.