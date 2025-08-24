Slovenska podjetnica izgorela in ostala brez las, zdaj riše kurc´e

Saša Gerčar, ki je svojo karierno pot začela kot menedžerka v ameriškem podjetju, po zdravstvenem kolapsu pa je sledila svoji strasti do risanja in humorja ter ustvarila blagovno znamko Kura Fura. Njena zgodba je polna preobratov in bere se kot filmski scenarij. Dolga leta je bila Saša direktorica, odgovorna za velike sisteme in ekipe, dokler ni doživela zloma kot pravi, v glavi in srcu. A ta prelomni trenutek danes vidi kot enega najboljših dogodkov v njenem življenju, saj jo je prisilil, da se je ustavila, pogledala vase in na novo postavila svoje vrednote. »Vrnila sem se k otroškim željam in veseljem,« je povedala voditeljici Manci Čampa Pavlin.

Saša Gerčar in njene kure. FOTO: osebni arhiv

Svojega uspeha ne meri več po številkah: »Uspešnost sedaj merim po tem, če sem zadovoljna, ker potem to avtentičnost lahko dajem naprej,« je povedala v podkastu Onaplus, kjer sta skupaj s Tino Šturbelj spregovorili o drznih življenjskih odločitvah. Saša je strast našla v ilustriranju, risanju in oblikovanju produktov, kjer so glavni motiv kokoši. »Rada imam svoje kurc´e,« šaljivo pove.

