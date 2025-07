Slovenska pisateljica po moževi prerani smrti pri sebi opazila nekaj nenavadnega (VIDEO)

Raziskovanje ženskega telesa v zrelih letih je tema, ki pogosto ostaja v senci, vendar jo Erica Johnson Debeljak v svoji knjigi »Samo seks« postavlja v ospredje. Avtorica brez zadržkov razkriva želje, telesnost in ljubezen glavne junakinje po ločitvi. V knjigi se odprejo številna vprašanja o tem, kako družba dojema starejše ženske in njihovo seksualnost. Družbeni pogledi pogosto odražajo patriarhalne stereotipe, ki starejše ženske potiskajo v nevidnost in jim odvzemajo seksualno vrednost. To je še posebej očitno v patriarhalnih družbah, kjer je sprejeto, da ženske nad 50 ali 60 let niso več seksualna bitja.

Erica Johnson Debeljak in Manca Čampa Pavlin FOTO: Marko Feist

Avtorica knjige pa tudi sama piše zanimivo življenjsko zgodbo, ki jo je pripeljala v našo malo deželo. Zaljubila se je v Slovenca, pesnika, esejista in profesorja dr. Aleša Debeljaka, ki leta 2016 prerano umrl. Po moževi smrti in procesu žalovanja je namreč pri sebi opazila nekaj nenavadnega. Čeprav je bila v zrelih letih, njenih misli niso zaposlovali zreli starejši moški.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na povezavi.