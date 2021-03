Slovenska pevka v pevskem šovu šokirala gledalce: Neprepoznavna je (FOTO)

Na Planet TV lahko ob vikendih spremljamo nov pevski šov, v katerem znani Slovenci pojejo pod maskami, komentatorji v dveh skupinah pa ugibajo, komu pripada glas. Med drugim je v nedeljski oddaji nastopila tudi pevka, ki je tako gledalce kot komentatorje enostavno navdušila. Ko je snela masko morskega konjička, pa so bili nekateri uporabniki enega izmed forumov šokirani, saj so prepričani, da je pevka precej spremenjena »A je kdo videl Neisho včeraj v oddaji ki jo vodi Klemen Slakonja na Planetu? Jaz nisem mogla verjet svojim očem!!! Prav zasmilila se mi je,« je zapisal eden od uporabnikov.Pod masko navihanega morskega konjička je Neisha navdušila obe komentatorski ekipi. »Občutek na odru je rahlo zmeden, ker skoraj nič ne vidiš, slišiš pa le navodila in matrico glasbe ter potem slediš navodilom,« je po nastopu za Planet TV povedala pevka in dodala, da je bila izkušnja edinstvena.