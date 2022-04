Slovenska pevka se je zlomila sredi šova: ostala je sama s hčerko in brez vsega

Pevka in učiteljica petja Damjana Golavšek se je v tokratni oddaji Znan obraz ima svoj glas prelevila v bledolično Lano Del Rey, kraljico minimalizma brez izraza na obrazu, pela pa je njeno čustveno uspešnico Born To Die. Preden je stopila na oder pa je z gledalci delila čustveno zgodbo iz svojega zasebnega življenja.

Pri 24 letih je namreč ostala sama s hčerko Tajo, saj sta se s takratnim partnerjem razšla. Ni imela avta, ni imela službe in počutila se je res žalostno, ampak je vse skupaj prebrodila. Ko se je izvlekla iz te žalosti, pa so začele spet rožice cveteti. Veliko je prejokala, vendar je zbrala moč in šla naprej. Sredi pogovora z voditeljema se je zlomila v solzah, vendar je priznala, da se ji zdi, da je življenje z njo milo.

Kasneje je našla ljubezen s sedanjim partnerjem Čarlijem Novakom, s katerim bosta letos praznovala 26. obletnico poroke. Spoznala sta se v obdobju osebnih preizkušenj in se skupaj prebijala skoznje. Glasba jima je bila v uteho in še danes ju močno povezuje.