Slovenska pevka razkrila: Ribe so ga napadle in ogrizle do krvi

Slovenska pevka Regina se je pred kratkim vrnila z Rodosa v Grčiji, kjer vsako leto dopustuje. Družba, hrana, sonce, morje, vse to je bilo odlično, če se ne bi Regininemu možu zgodil neljub, malce strašljiv dogodek.

Regina se bo kljub napadalnim ribam vrnila na Rodos. FOTO: osebni arhiv

»V Mediteranu so se pojavile ribe, ki grizejo kopalce in to je moj mož okusil na lastni koži. Na nogi je imel od žulja odrgnino in ko so ribe zavohale kri, so ga začele napadati in dobesedno jesti, tako da so mu naredile prav rano«, je povedala Regina, ki ji od takrat ni bilo ravno prijetno v vodi. » Mož je stal in se v vodi hladil, medtem ko sem se jaz potapljala in plavala. Najprej je nekaj začutil in ker je v vodi bolečina manjša, je mislil da ga je oplazil kamenček ali kaj podobnega. Ko pa je začutil, da se to ponavlja, me je poklical naj z masko pogledam kaj se dogaja. Sprva nisem videla nič, ker so se po mojem prihodu ribe razbežale, ampak kmalu so prišle nazaj. Bilo jih je okrog 7 in kar sledile so mu, tako da sem mu rekla naj teče iz vode, ker ga lovijo. Ni bil prijeten prizor, zanj pa sploh ne prijeten občutek, ko so se zaletavale vanj in mu grizle kožo. Seveda mu je bilo naslednje dni zelo nelagodno, tako da brezbrižnega namakanja in postopanja v vodi ni bilo več. Rano si je oblepil z vodoodpornim obližem, da rib ne bi privabljal. Pa se je kljub temu še zadnji dan ena spravila nanj in ga ugriznila v meča«, je opisala Regina strašljivo dogajanje, ki so ga potrdili tudi domačini, saj naj bi te ribe napadale večinoma nad otroke. »Te ribe so podvrsta orad, z imenom Šarge ali Bela orada, ki v globinah zrastejo tudi do 40 cm, vendar te so imele nekje 15 cm. Prebrala sem, da so podnebne spremembe in segrevanje vode glavna dejavnika za spremembe obnašanja rib. Grizejo tako v plitvi kot globoki vodi, privlačijo pa jih stare rane, odmrla koža in krčne žile, piše. In mož jim je sedaj napovedal maščevanje. Zdaj jih bo on jedel in to večkrat!«