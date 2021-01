Slovenska pevka razkrila, kako čudovita nevesta je bila

Čeprav je v zadnjem času na glasbenem področju bolj malo dogajanja, se gotovo spomnite pevke, ki je pred leti Slovenijo zastopala na Evroviziji. Lepa Američanka, ki jo že pred časom v Slovenijo pripeljalo srce. Z možem sta tukaj ustvarila dom in razprla svoja krila. Hannah je na družabnih omrežjih precej aktivna, prav danes pa je na svojem instagramu delila intimen trenutek izpred dvajsetih let in razkrila, kako lepa nevesta je bila.