Slovenska pevka razkrila, kaj jo te dni hudo bremeni

Večkrat sem se vprašala, koliko jezikov bi že tekoče govorila, če bi čas, ki ga zapravim na instagramu, porabila za Duolingo.

Pevka, ki jo poznamo pod umetniškim imenom, je spletnim sledilcem zaupala, da ima do instagrama precej nenavaden odnos, pravzaprav sploh ne takšnega, kot ga ima večina njenih kolegic, ki na tem družabnem omrežju sledilcem in sledilkam rade dovolijo vpogled tudi v svoje zasebno življenje.»Po eni strani je super platforma, na kateri lahko promoviram svojo glasbo in se ljudem pokažem z bolj osebnega zornega kota, po drugi strani pa je čisto zapravljanje časa. Na začetku kariere mi je gotovo pomagal, da sem vzpostavila značilen 'roza samorog' stil, s katerim se danes ne poistovetim več. V fazi ustvarjanja svojega drugega albuma sem začela opažati, v kakšno breme mi je vzdrževanje družabnih omrežij, in večkrat sem se vprašala, koliko jezikov bi že tekoče govorila, če bi čas, ki ga zapravim na instagramu, porabila za Duolingo. Odločila sem se, da imam te platforme za nekaj časa dovolj, opustila sem vse svoje filtre, hashtage in druge neumnosti. Rezultat je to, da je moj feed že nekaj časa poln slik rož in mojih ljubih živalc. Mislim pa, da sem v zadnjem času začutila novo potrebo po izražanju,« je svoj pogled na instagram povzela Sara in pojasnila, da bo v prihodnjih mesecih družabno omrežje uporabila za prikaz nastajanja svoje nove glasbe.S publiko bo namreč delila drobne trenutke iz ozadja, ki sestavljajo mozaik njenega navdihujočega umetniškega ustvarjanja.