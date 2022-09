Slovenska pevka razjezila našega bralca: razkrivamo, kaj se je zgodilo (FOTO)

V uredništvo smo prejeli fotografijo bralca, ko je v objektiv ujel avto, ki ga vozi Manca Špik. Razjezilo ga je dejstvo, da ga je parkirala na pločniku pred šolo, s tem pa onemogočila prehod pešcem.

Malce nerodno je parkirala avto. FOTO: bralec

Špikovo smo povprašali, kaj se je dogajalo na dan, ko je nastala ta fotografija. Kot pravi, je bila njena hči Lana takrat malo slabe volje zjutraj in je bila občutljiva, na robu joka, zato jo je na hitro pospremila do vrat šole. »Ker je šolski zvonec že skoraj zvonil, sem 'riskirala' in ga par minutk pustila na pločniku. Ker pa sem, kot vidim, stalno pod drobnogledom, tega ne bom več ponovila. Vašemu bralcu pa se iskreno opravičujem, če sem mu s tem povzročila nevšečnosti,« pravi pevka.

Simpatična pevka je sicer pred dnevi upihnila 42 svečk. Lepim željam se pridružujemo tudi v našem uredništvu.

