Slovenska pevka pokazala, kaj so ji v porodnišnici dali za jesti (FOTO)

Slovenska pevka Tjaša Hrovat Steklasa je v torek zvečer dočakala najlepši trenutek – rodila je hčerko Lili. Srečno novico je delila s svojimi sledilci, kot smo že poročali, zdaj pa je razkrila še zanimivo podrobnost, ki je gotovo mnoge presenetila – obožuje bolnišnično hrano.

Večina ljudi nad obroki v bolnišnici ni navdušena, a Tjaša očitno razmišlja drugače. Na svoji Instagram zgodbi je objavila fotografijo krožnika, na katerem so riž z mesno omako in rdeča pesa, zraven pa zapisala: »Fun fact: večini ljudi je bolnišnična hrana fuj, jaz pa jo obožujem. Ne vem, kako to, ampak pač jo.«

Tjaša Hrovat Steklasa ima rada bolnišnično hrano. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Bolnišnična hrana pogosto tarča kritik, mnenja o njej pa so močno deljena. Tjaša jo, očitno, vidi v pozitivni luči.

