Slovenska pevka postala mamica! Na svet prijokala deklica Lili (FOTO)

Slovenska pevka Tjaša Hrovat Steklasa je v torek zvečer že drugič postala mamica, njena hčerka Lori je namreč dobila sestrico. Z možem Urošem sta jeseni razkrila, da nosečnosti nista načrtovala, temveč ju je presenetila.

Veselo novico je pevka sporočila kar preko družbenih omrežij, kjer je zapisala: »Naša družina se je danes povečala za (še) eno srce. Dobrodošla, Lili.« Ob zapisu je delila čudovito fotografijo, ki je prejela številne odzive in čestitke njenih sledilcev ter znanih osebnosti.

Med prvimi, ki so ji izrekli prisrčne čestitke, so bile glasbene kolegice in znane slovenske vplivnice. Pevka Ines Erbus je zapisala preprosto »Lili« in komentarju dodala veliko srčkov, medtem ko je fitnes vplivnica Patricia Pangeršič prav tako izrazila veselje s simboli srčkov. Oglasila se je tudi Lana Novak, ki je pred kratkim naznanila svojo nosečnost, prav tako pa so ji čestitali voditeljica Ana Tavčar, pevki Nina Pušlar in Eva Boto, igralec Jernej Kuntner in številni drugi.

Hrovat Steklasa, ki je širši javnosti postala znana kot pevka z izjemnim vokalom in umetniškim izrazom, zasebno življenje večinoma ohranja proč od oči javnosti. Kljub temu pa se ob pomembnih življenjskih prelomnicah rada oglasi svojim oboževalcem in deli delček svoje sreče. Ob rojstvu male Lili je tako s preprostimi, a čustvenimi besedami ganila mnoge.

Njena družina je, kot pravi, zdaj bogatejša za še eno srce. Srečni mamici in mali Lili želimo veliko zdravja, ljubezni in nepozabnih trenutkov!