Slovenska pevka optimistična kljub hudi bolezni

Čeprav ne prihaja iz glasbene družine, je že kot deklica vedela, da bo pevka.

je dekle, ki se je slovenskemu občinstvu približala s svojim čudovitim glasom in vlogo vzorne Sandy v slovenski različici muzikala Briljantina. Čeprav je še rosno mlada, svoj posel odlično pozna in si pridno nabira odrsko kilometrino.Vsestransko nadarjena pevka je pred kratkim v svet poslala pesem z naslovom Kaj bi svet brez upanja in ravno ta skladba je tista, ki jo najbolj opisuje. Kot deklica, ki je bila na pragu pubertete, je namreč izvedela novico, ki jo je zaznamovala za vse življenje. »Pri 11 letih sem dobila diagnozo za podaljšan sindrom QT-dobe, kar je kar huda bolezen na srcu. Takrat se mi je svet obrnil na glavo, imela sem ogromno težav in zadnjih nekaj let osnovne šole sem več preživela v bolnišnici kot pa doma,« se spominja 22-letna Saša.Priznala je, da svoje bolezni nikoli ni želela obešati na veliki zvon, a danes, ko je starejša in modrejša, se ji zdi prav, da iskreno spregovori tudi o tem. »To je bila verjetno najhujša preizkušnja v mojem življenju, saj je zelo težko pri tako mladih letih sprejeti dejstvo, da boš moral živeti z določenimi omejitvami, sploh ko je vse, kar bi rad kot otrok počel, plesal, skakal in užival. Seveda sem se tudi s tem naučila živeti,« pravi Saša, ki jo je ljubezen do glasbe povezala tudi z njenim možem, glasbenikom in producentom