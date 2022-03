Slovenska pevka ob materinskem dnevu: Stisnite svoje mame, dokler so še ob vas

Pevka Tjaša Hrovat Steklasa je marca 2020 sporočila žalostno novico. Po težki bolezni je umrla njena mama Vilma, stara še ne 50 let. Dolgo se je borila z rakom in bolezen sicer večkrat premagala, nazadnje pa je bila ta le premočna ... Tjaša je takrat ob fotografiji z zapisala: »Vem, da si rekla: 'Bog, hvala za vse, moje življenje zdaj izpolnjeno je.'«

Tako je ob materinskem dnevu s svojimi sledilci na instagramu delila, da je v stiski. Letos je namreč prvi materinski dan, ki ga kot mama praznuje tudi sama, novembra lani sta s partnerjem Urošem medse sprejela hčerko Lori. A pravi, da se nikakor ne more pripraviti do tega, da bi bila »vsa v rožicah«. Žalost ob izgubi mame je namreč še vedno prisotna. »Mogoče pa bodo moji materinski dnevi vedno z malo grenkega priokusa, ki se ga bom z leti pač morala navaditi,« je zapisala. »Ljudje, pojdite stisnit svoje mame, dokler so še ob vas,« je še dodala Tjaša in poslala virtualni objem vsem tistim, ki jih ta dan prav tako spravlja v stisko – morda zato, ker nimajo več nikogar, ki bi mu nesli rože, ali zato, ker si že dolgo želijo naziva mama ali pa jim je bil ta odvzet.