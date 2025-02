Slovenska pevka ob 20-letnici glasbene kariere s čustveno pesmijo o samopodobi

Pevka Manca Špik je včeraj v svet poslala novo skladbo, ki nosi zanimiv naslov – Sreča računa nate. »Vzponi in padci v življenju so nekaj običajnega in prej ko to sprejmeš, lažje ti je. V mladih letih sem se za vsak poraz močno obtoževala, sedaj pa sem za vsak neuspeh lahko le hvaležna,« pravi ob izidu.

Pesem, za katero je besedilo prispevala priznana tekstopiska Urša Vlašič, skriva odgovor: »V današnjem svetu so mladi v medijih in na družbenih omrežjih nenehno bombardirani z idealiziranimi podobami uspeha, slave in lepote. Meja med resničnim in navideznim je zabrisana. Vse to jim povzroča nemalo težav pri sprejemanju sebe in lastnih zmožnosti. S pesmijo želim opozoriti na ta problem, tako njihove starše, učitelje kot tudi njih same.«

Letos praznuje 20 let glasbene poti. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

Pevka je iskrena, da je imela med odraščanjem zelo slabo samopodobo in je dolga leta dvomila o svojem uspehu. »Ni pomembno, kako nas ocenjuje svet okrog nas. Ni pomembno, ali smo prvi ali zadnji na neki lestvici, ki jo določi nekdo tretji. Pomembno je, da vemo, da smo dali vse od sebe. In da rastemo, se učimo in počasi napredujemo v vedno boljšo različico samih sebe. Da to razliko otroci razumejo, pa morajo poskrbeti njihovi starši, ki jih stalno zasipajo z brezpogojno ljubeznijo. Zato pozivam vse starše, naj razumejo breme, ki ga nosijo njihovi otroci. Vsak dan večkrat jim povejte besede, kot so: Zmoreš! Rad/a te imam ne glede na vse ... Te besede vsak dan sliši tudi moja Lana,« pove.

Najsrečnejša je, kadar je na odru. FOTO: MEDIASPEED.NET

Besedilo je uglasbila sama, tako kot že pol ducata prejšnjih, pri aranžmaju pa je ponovno sodelovala s priznanim producentom Krešimirjem Tomcem. Vizualno podobo skladbe je posnela ekipa Neo Visuals. Manca ne skriva, da je letos zanjo izjemno posebno leto. Poleg tega, da je posnela svojo 50. skladbo in 25. videospot, bo julija s koncertom na Ljubljanskem gradu zaznamovala 20 let glasbene kariere.