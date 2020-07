Na Obali našli rešitev za gnečo (VIDEO)

Slovenska obala to poletje poka po šivih. Zaradi koronavirusa se mnogi Slovenci pogosteje odločajo za obisk našega morja, kot so se v preteklosti. Parkirišča v Strunjanu so minule vikende pokala po šivih, avte so dnevni obiskovalci puščali vsepovprek in spravljali v slabo voljo