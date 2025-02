Raiven na Emi pokazala preveč? Janševa mladinka skočila v zrak (VIDEO)

Ema je za nami. In kot smo poročali, je Klemen Slakonja letošnji slovenski evrovizijski predstavnik. S pesmijo How Much Time Do We Have Left je prepričal tako žirijo kot gledalce in poslušalce.

Veliko pozornosti, pa tudi zgražanja nekaterih, je povzročila Raiven, ki je državo lani na Evroviziji predstavljala s pesmijo Veronika. To je na začetku oddaje Ema 2025 v drugačni preobleki tudi zapela.

Predvsem je nekatere ujezila s svojo obleko, ki da je preveč puščala domišljiji prosto pot.

Raiven FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Med slednjimi je tudi Zala Klopčič, vplivnica in vidna članica Slovenske demokratske mladine. Tako je na družbenem omrežju X siknila: »Ne mi govorit, da je to umetnost. RTV Slovenija lahko vas je sram za tole dekadenco, ni gledljivo. Bizarno, da se to sploh spusti na televizijo brez starostne omejitve.«

Zala Klopčič FOTO: Instagram

