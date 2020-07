Slovenska pevka močno razočarana nad slovenskim zdravstvom: Kam plujemo?

FOTO: Instagram

si je poškodovala prst na nogi in je morala obiskati eno izmed zdravstvenih ustanov na Gorenjskem. Na instagramu je potarnala nad oskrbo, ki so ji jo nudili, pa čeprav plačuje redno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Objavila je fotografijo svojega povitega prsta in zapisala, da je njena preveza zlomljenega prsta, kot da bi jo delal prvošolček. Zraven je še dodala ključnik 'kam plujemo'.Zapis je letel na javno zdravstvo, nad katerim očitno ni navdušena. Objavila je tudi cenik storitev in Slovenijo primerjala z ZDA ter izpostavila, da je za odstranitev klopa treba plačati 30 evrov.