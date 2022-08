Slovenska pevka kilograme izgubila s švicem, ne tabletami

Pevka Maja Založnik je postala obraz in telo v reklami za shujševalne tablete, o čemer in o katerih pa sama ne ve popolnoma nič. Zato je bilo zanjo veliko presenečenje in šok, ko je izvedela, da je shujšala za kar 15 kilogramov zaradi čudežnih tablet in da k temu vabi celo sama.

Šokirana

Sama o tem ni vedela ničesar. Kot pravi, še nikoli ni slišala ne za te tablete, ne za proizvajalca, ne za prodajalca. A v vsej svoji prejšnji težji in sedanji vitkejši veličini krasi oglaševalsko stran na družabnih omrežjih. »Začeli so me obveščati ljudje, ki me spremljajo ali poznajo, mi pisati, ali to drži ali da vidijo, da si me je nekdo sposodil. Dobivati sem začela sporočila, da nekdo piše o mojem hujšanju,« pove, kako je izvedela za prevaro. Kako so za reklamni obraz našli prav njo, ne ve. »Morda zato, ker se v zadnjem času resnično vidi moja sprememba. Predvsem na obrazu in po oblačilih, ko sem začela objavljati slike v svojih oblekah za nastope. Prav tako so o moji preobrazbi pisali mediji in nekdo je to takoj izkoristil za prodajo nečesa, kar niti pod razno ne deluje in s čimer nimam popolnoma nič.«

Poleg tega, da so jo izkoristili v komercialne namene brez njene vednosti in dovoljenja, so o njej, bodisi namerno bodisi ne, v oglasu zapisane tudi laži. »Reklamirano je, da sem izgubila 5 kg maščobe v 6 dneh, v članku pa potem piše v 6 tednih. Opisuje še, kako sem vsak teden to doživljala. Bila sem šokirana in še vedno sem.« Sprva ni vedela, kako naj se odzove in ukrepa, nato pa se je spomnila kolegice Ane Marie Mitič, ki je imela podobno zgodbo. Po njenem nasvetu je poklicala policijo, obvestila odvetnika in sporočila tudi novinarki, ki je o tem čudežnem hujšanju napisala članek. »Na koncu so mi povedali, da v bistvu ne morem narediti popolnoma nič. Policija pravi, naj tega, ki je objavil laži, pozovem, naj preneha. Odvetnik pravi, da je tuja spletna stran in ne moremo priti do identifikacije osebe, ki je za tem, novinarka pa, da imajo več podobnih primerov, da to niso oni in da nič ne morejo narediti.«

Oglas je lažen, pravi pevka.

Zmerjali so jo

Zaradi vsega je prizadeta in šokirana, saj so dogodki za seboj potegnili različne stvari. »Zgrožena sem, nekateri me zmerjajo, da sem lažnivka, da govorim več različnih stvari, da se okoriščam. Prebrala sem komentarje, ki jih ljudje pišejo pod to objavo. Nekateri so resnično žaljivi in žalijo mene osebno. Tisti, ki so zadevo prebrali, vidijo, da je nateg. Tretji, ki me poznajo, pa vedo, da se širijo laži in se okoriščajo z mojim imenom. Vse skupaj meče izjemno slabo luč name, saj ljudje verjamejo spletni strani, ki ni samo izrabila mojega imena v svojo korist, temveč tudi na družabnih omrežjih reklamira oglas z mojo sliko, da sem shujšala z njihovimi izdelki, kar je popolna laž! Konkretno imam težave s tem, da ljudje verjamejo lažnim objavam in me zmerjajo, da sem se prodala in da reklamiram nekaj, kar ne deluje.«

Maja ne ve, kaj lahko oziroma kaj naj stori. »Policija ni sprejela prijave, svetovali so mi, kaj naj naredim. Odvetnik je rekel, da bo podrobno raziskal zadevo in ali imamo sploh kaj možnosti pri tožbi, glede na to, da ne najdemo lastnika te spletne strani. Sem pa na facebooku večkrat prijavila to objavo in dobila od njih odgovor, da nič ne kršijo, in oglasa niso umaknili.«

Ne more razumeti tudi, da ne najdejo lastnika ali uporabnika domene. »Spletna stran je tuja in v Sloveniji ne moreš dobiti informacije, kdo je lastnik. Je pa res spletna stran s čudim imenom, nič konkretnega ni v njej, da bi lahko povezal.«

Če se bo pokazala možnost, bo vložila tožbe in kazenske ovadbe zaradi duševnih bolečin, žalitev, škode in za plačilo odškodnine. »Za zdaj čakam, kaj mi bo rekel odvetnik, kaj dejansko se da pri nas narediti. Najbolj me boli, da se toliko časa trudiš biti sprejet na sceni in da te ljudje prepoznajo, zdaj pa me nekateri ponižujejo in žalijo z nizkotnimi komentarji. Predvsem taki, ki me ne poznajo in ne vedo za resnico.«

Zadeve se bo lotila po sodni poti.

Resnična zgodba

Založnikova bi rada ob tej priložnosti povedala tudi resnico o svojem hujšanju. »V 10 mesecih sem izgubila 15 kg s strokovnim vodstvom, pravilno izbiro prehrane in z izdelki​ znamke Herbalife Nutrition. Ko je tehtnica pokazala 93 kg, sem se zamislila in si rekla, da moram nekaj spremeniti, ker se ne počutim dobro v svoji koži. Poklicala sem prijateljico Kaly Kolonič, ki je tudi mednarodno certificirana nutricionistka in pomaga ljudem do idealne teže. Naredili sva načrt, v njem pa je kopica zdravih in slastnih prehranjevalnih alternativ. Kaly me je poučila, kako je zdrav, uravnotežen zajtrk ključen, da stabiliziramo nihanje krvnega sladkorja, s tem pa dvignemo energijo, topimo maščobo, nismo utrujeni, lačni in smo zdravi in fit. Ključ je, da vam pri tem pomaga prehranski svetovalec in vam naredi program prehrane glede na vaša leta, delo in življenjski stil.«