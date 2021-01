Slovenska pevka iskreno o tragedijah zadnjega leta: po smrti mame doživela splav (VIDEO)

Pevkaje marca lani sporočila žalostno novico. Po težki bolezni je umrla njena mama Vilma, stara še ne 50 let. Dolgo se je borila z rakom in bolezen sicer večkrat premagala, nazadnje pa je bila ta le premočna ... Tjaša je takrat ob fotografiji z zapisala: »Vem, da si rekla: Bog, hvala za vse, moje življenje zdaj izpolnjeno je.«Konec lanskega leta pa je le posvetil žarek upanja v njeno življenje in z možemsta ravno na božič izvedela, da bosta postala starša. Žal se je po nekaj tednih nosečnost končala s spontanim splavom in Tjaša je to sporočila svojim sledilcem. Odtlej je bilo objav zelo malo in zdaj je spregovorila, zakaj. Na posnetku je spregovorila, kako se je spopadala z materino smrtjo in spontanim splavom.Njen posnetek je naletel na velik odziv in se kot požar širi po spletu, namen pa je predvsem svetovanje ljudem, kako ravnati, če njihovi bližnji ali prijatelji doživljajo podobne stiske.