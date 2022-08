Slovenska pevka iskreno o boju z bulimijo: Bila sem zelo vodljiva ovčka

Anjo Baš poznamo predvsem kot slovensko pevko, ki se je leta 2004 predstavila na Bitki talentov, med letoma 2004 in 2009 pa je delovala kot pevka skupine Angee. Kasneje se je udeležila tudi Slovenske popevke, z avtorsko skladbo What if pa se je leta 2016 predstavila tudi na Emi. Leta 2015 je izdala samostojni avtorski prvenec Punca iz tvoje ulice. Sodelovala je tudi z Alyo in Alenko Godec ter zanju napisala pesmi.

